Voetballer Rai Vloet vast na dodelijk ongeval

Rai Vloet

De uit Schijndel afkomstige Heracles-aanvaller Rai Vloet is aangehouden na een dodelijk ongeluk. Dit meldt De Telegraaf. Hij zat in een auto die zaterdagnacht op de snelweg A4 bij Hoofddorp op een andere wagen botste. Bij het ongeluk kwam een jongen van vier die in de andere wagen zat om het leven.

Volgens De Telegraaf heeft Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles Almelo, bevestigd dat Vloet is opgepakt. Hij speelde onder meer voor PSV en NAC Breda. 'Enorm geschrokken'

„Wij zijn op de hoogte gebracht dat Rai Vloet betrokken is bij een dodelijk ongeval. Wij zijn er enorm van geschrokken. Ons medeleven gaat uit naar de familie die het slachtoffer is geworden. En verder kunnen wij op dit moment niet nader ingaan op de situatie, omdat we heel veel nog niet weten”, aldus Gilissen. Behalve Vloet werd ook een andere passagier van de auto waarin hij zat, opgepakt. Vloet is 26, de andere man is 27 en komt uit Veldhoven. Ze zitten nog vast, meldt de politie. Beiden raakten bij de botsing overigens niet gewond. De jongen die het ongeluk niet overleefde, was zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Drie andere inzittenden, de ouders van het dodelijke slachtoffer en nog een kind, raakten gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

