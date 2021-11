Basisschool De Vijfkamp in Eindhoven nog zeker week dicht na brand

Basisschool De Vijfkamp in Eindhoven blijft zeker nog een week dicht na de brand van afgelopen zondag. Het hele gebouw heeft forse rook- en waterschade opgelopen, vertelt directrice Anneke van Ooijen.

Het schoolhoofd stond maandagochtend persoonlijk te posten bij de school, om te kijken of er toch geen kinderen kwamen. Maar niemand had het nieuws gemist, er was geen leerling te bekennen.

Buiten stinkt het nog naar rook. Hier en daar zijn ramen dichtgetimmerd met hout, omdat ze kapot waren gesprongen tijdens de brand.

De technische recherche moet nog onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Daarom mag niemand het gebouw in. Directrice Anneke van Ooijen heeft zondag wel een kijkje mogen nemen en het zag er niet best uit: "De directiekamer is helemaal afgebrand. En het hele gebouw heeft enorme rook- en waterschade opgelopen."

Ander gebouw

Hoe het nu verder gaat, kan de directrice nog niet zeggen. Nu de 136 leerlingen van de Vijfkamp voorlopig niet terechtkunnen in het schoolgebouw, wordt in overleg met de gemeente Eindhoven naar een tijdelijk onderkomen gezocht.

