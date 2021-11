Rai Vloet uit de cel na dodelijk ongeluk, hij blijft wel verdachte

Rai Vloet is maandag vrijgelaten nadat hij zondag werd opgepakt na een dodelijk ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. De voetballer van Heracles Almelo, afkomstig uit Schijndel, heeft zelf een medische behandeling nodig.

Vloet en een 27-jarige man uit Veldhoven waren zaterdagnacht betrokken bij een ernstig ongeluk op de A4. Bij dat ongeluk raakte een 4-jarig jongetje zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zijn ouders en nog een ander kind raakten ook gewond.

De politie denkt dat Vloet en de man uit Veldhoven onder invloed waren. Het is niet duidelijk wie van de twee achter het stuur zat. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die dashcambeelden hebben.

Vloet wordt op een later moment door de politie verhoord. De man uit Veldhoven is al verhoord en daarna naar huis gestuurd.

