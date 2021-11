Na tientallen jaren van strijd groen licht voor bedrijventerrein Wijkevoort

Het omstreden distributiecentrum Wijkevoort in Tilburg mag gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Tilburg maandagavond na een lange raadsvergadering besloten. Actievoerders uit de Reeshof en uit Wijkevoort zelf hebben jarenlang tegen het bedrijvenpark gestreden, maar tevergeefs zo blijkt nu.

Een handvol actievoerders probeerde tijdens de gemeenteraadsvergadering maandagavond nog met een lawaaiprotest op straat de raad op andere gedachten te brengen. Maar dat lukte niet. Een motie van afkeuring aan het begin van de vergadering en het verzoek om een raadsenquête over de informatievoorziening aan de raad, haalden het beiden niet.

Reden voor de aanleg van Wijkevoort in Tilburg is volgens het college van BenW het enorme tekort aan ruimte voor bedrijven. Door de groei van de bevolking met zo'n veertigduizend mensen, is het nodig dat de gemeente zorgt voor werkgelegenheid in de stad. Dat is volgens wethouder Bas van der Pol de reden dat de 'duurzame en innovatieve' bedrijvencampus Wijkevoort er moet komen, op de grens van Tilburg en Gilze.

Mooi en groen stukje Tilburg

Tegenstanders vrezen het verlies van een mooi en groen stukje Tilburg. Dag in dag uit werd er geprotesteerd voor het gemeentehuis van Tilburg, ook nadat begin november duidelijk werd dat er groen licht ging komen, omdat een meerderheid van de raad voor is. Een van de actievoerders zei eerder tegen Omroep Brabant: "Het voelt alsof het gebied waar ik als kindje kwam van me wordt afgepakt."

Ook zijn de tegenstanders bang dat niet de Tilburgers er gaan werken, maar dat er mensen uit Oost-Europa gehaald moeten worden om het werk te doen.

Groene wal

Tijdens de raadsvergadering zijn er maandagavond 15 moties en amendementen ingediend. Eén daarvan ging over de uitstraling van Wijkevoort. Het bedrijventerrein moet zo groen mogelijk zijn. Een meerderheid van de Raad stemde er mee in dat een aarde wal of groene aflopende daken ervoor moeten zorgen dat de bebouwing in zijn geheel wordt onttrokken aan het oog van de bewoners van Wijkevoort.

Uiteindelijk, na jarenlang plannen maken, discussiëren en het weer aanpassen van plannen is er nu een formeel 'ja' van de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Wijkevoort. Tegenstanders hebben al gezegd naar de Raad van State te gaan om de beslissing aan te vechten. De planning van de gemeente is dat de eerste bedrijven in 2024 zich op Wijkevoort vestigen.

