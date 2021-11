Bussen met Brabantse jongeren naar België om te feesten: 'Dit is niet goed'

Nu de horeca in Nederland vanwege de aangescherpte coronamaatregelen om acht uur uur sluit, zoeken Brabantse jongeren het uitgaansleven op in België. Afgelopen weekend reden bussen met stappers richting de kroegen en discotheken net over de grens. Vooral in enclave dorp Baarle-Hertog was het erg druk. Burgemeester Frans de Bont: "Dit is uiteraard niet goed."

In de club waar in het weekend veel Brabanders komen, is plek voor zo’n 450 stappers, maar sinds corona houdt Paulien het op 300 personen. “We kunnen wel gaan stapelen, maar ons motto is dat we geen sardientjes zijn, maar mensen”, zegt de eigenaresse van Don Quichot. “Er kwamen later op de avond nog wat bussen, ook eentje met zo'n vijftig Brabantse jongeren, maar die hebben we doorgestuurd. Die konden echt niet meer binnen. Er moet wel ruimte blijven om te kunnen dansen, drinken of even op adem te komen.”

Dat vindt ook Ron Vermeulen van café Toermalet in Baarle-Hertog. "Afgelopen zaterdag kwamen er bussen met jongeren uit Esbeek en Biezenmortel aan. Normaal zijn ze van harte welkom in ons dorp, maar nu hebben we daar echt geen plaats voor." Volgens de café-eigenaar is er momenteel alleen ruimte voor de vaste gasten. "Ik denk ook niet dat het de bedoeling is dat iedereen maar de grens over gaat. De jongeren in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben zelf ook behoefte om een avondje te stappen."

Burgemeester Frans de Bont van de gemeente Baarle Hertog was verrast door de drukte in de cafés en de plaatselijke discotheek. "Gezien onze ervaringen de vorige keren hadden we niet verwacht dat het zo druk zou worden", zo laat hij aan Omroep Brabant weten. "Dit is uiteraard niet goed. Bij een verschil in maatregelen langs beide kanten van de grens krijg je een volksbeweging over de grens. Het liefst hebben wij dat de maatrelen in België en Nederland ongeveer gelijk zijn."