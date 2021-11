Kasteel Sinterklaas in Helmond open: 'Niet vastklampen aan de Sint'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Het was even heel erg spannend afgelopen vrijdag. Zouden de Sint en zijn Pieten hun intrek kunnen nemen in het Kasteel van Sinterklaas in Helmond? "We hebben nog druk moeten overleggen met de gemeente", zegt voorzitter Pieter Michielsen. "En met de Sint, die al onderweg was. Maar hij zei op een gegeven moment, ik vaar gewoon door."

Een goede gok van Sinterklaas, want het kasteel mag dinsdag gewoon de deuren openen. Zo'n vijfentwintigduizend bezoekers worden er de komende drie weken verwacht.

"De Sint wil de kinderen graag het gevoel geven dat hij toch dicht bij ze is."

Zij moeten zich uiteraard wel aan de coronamaatregelen houden. Bezoekers boven de 13 jaar moeten een mondkapje op, iedereen moet afstand houden en met de Sint uitgebreid knuffelen is er niet bij. Ook moeten mensen een QR-code laten zien. "Maar de Sint is van plan om uitgebreid de tijd te nemen voor de kinderen", zegt Michielsen. "Dat kan ook, want we laten de bezoekers in kleine groepjes toe. Je kunt je niet aan de Sint vastklampen, maar hij wil de kinderen graag het gevoel geven dat hij toch dicht bij ze is."

"Alle kaartjes zijn uitverkocht."

Vorig jaar bleef het kasteel dicht in verband met corona. Dit jaar is er een overweldigende belangstelling voor een bezoekje aan het kasteel in Helmond. "Alle kaartjes zijn uitverkocht", zegt Michielsen. "Alleen voor het theater zijn nog wat kaartjes." Mensen moesten zelfs loten om een kaartje te kunnen kopen. Een interview met de Goedheiligman zelf is er er niet bij maandag. "Hij moet echt even slapen voordat morgen de drukte begint", zegt Michielsen. "En alle Pieten zijn op een oefenbootcamp." Maar het kasteel is weer helemaal in de sfeer. De Pieten hebben hun intrek genomen in de slaapzalen en overal door het kasteel liggen de cadeautjes. Het Kasteel van Sinterklaas is tot en met 4 december open.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.