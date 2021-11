Scooterrijder gezocht die doorreed na aanrijding met fietsster

Een fietsster raakte op dinsdagochtend 19 oktober in Raamsdonksveer zwaargewond toen een scooterrijder haar aantikte tijdens het inhalen. De vrouw viel en kwam op haar hoofd terecht. De scooterrijder reed door en heeft zich tot nu toe nog niet gemeld. Bureau Brabant zoekt de scooterrijder en drukt hem op het hart: 'Meld je op het bureau.'

De 55-jarige vrouw reed op die bewuste dinsdagochtend tussen kwart over acht en halfnegen op haar elektrische fiets over de Maasdijk. Ze was vanuit Hank op weg naar haar schoonzoon.

"Ze wilde een fietser inhalen en werd toen geraakt door de scooter", vertelde haar schoonzoon eerder al tegen Omroep Brabant. Volgens ooggetuigen werd de vrouw zelfs 'gelanceerd' en kwam op haar hoofd terecht. Met spoed is ze in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Heftige zaak

"Het is nu vier weken geleden en het gaat al een stuk beter met de vrouw. Maar haar herstel zal nog wel even duren", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in Bureau Brabant. De politie is op zoek naar de scooterrijder. "Dit is een heftige zaak. We vragen de scooterrijder dan ook nadrukkelijk, om zich te melden. Misschien is hij wel geschrokken, maar dit is de kans om je melden", richt de politiewoordvoerder zich tot de scooterrijder.

Verder roept de politie ooggetuigen op zich te melden. "Alle informatie, hoe gering ook, is belangrijk."

