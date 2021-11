Kane overleefde ongeluk Helmond en laat vanuit ziekenhuis van zich horen

Kane, de 15-jarige jongen die het dramatische ongeluk in Helmond zaterdagnacht overleefde, heeft op social media van zich laten horen. Hij heeft een foto geplaatst op Snapchat vanuit zijn ziekenhuisbed. Bij het ongeluk kwamen drie jongens (15 en 16) om het leven. Kane, de vierde inzittende, belandde zwaargewond in het ziekenhuis.

Op de foto van Kane is te zien dat hij in een ziekenhuisbed ligt en zijn vuist opheft. Op zijn gezicht zijn de verwondingen duidelijk te zien. Onder de foto staat geschreven: "Ik hou voor altijd van jullie, doe dit voor jullie maatjes!". Van de foto is een screenshot gemaakt, die veel wordt gedeeld op social media van zijn vrienden en kennissen.

Grote drukte bij plek van ongeluk

Het ongeluk gebeurde zaterdagnacht in Helmond. De auto, met daarin de vier tieners uit Eindhoven en Nuenen, botste frontaal op een ambulance. Levi, Anthony en Elvis overleefden de klap niet.

Kane belandde zwaargewond in het ziekenhuis, zijn toestand is sinds zondagochtend stabiel. De twee inzittenden van de ambulance zijn ook ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Zij raakten lichtgewond maar lagen maandag nog wel in het ziekenhuis.

Zondagmiddag ontstond er een bloemenzee op de plek aan de Heeklaan waar het ongeluk gebeurde. Honderden mensen kwamen er bijeen om hun steun te betuigen. Zo werd de lucht een kwartier lang rood gekleurd door vuurwerk dat werd afgestoken.

Omroep Brabant is in het bezit van de foto. De afbeelding is bewust niet geplaatst.

