Ongeluk in Helmond: ambulancepersoneel en een jongen nog in ziekenhuis

Twee ambulancemedewerkers en een tiener liggen nog in het ziekenhuis na het zware ongeluk van zaterdagnacht in Helmond. Een ambulance kwam in botsing met een auto, waarin vier jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen zaten. Drie van die jongens overleefden het ongeluk niet.

De vierde jongen die in de auto zat, raakte zwaargewond. Zijn toestand is volgens de politie ‘redelijk stabiel'.

De twee ambulancemedewerkers die na de aanrijding in het ziekenhuis werden opgenomen, liggen daar nog ter observatie. Dat laat de GGD Brabant-Zuidoost weten.

'Iedereen bedankt'

“We danken iedereen voor de steun voor onze ambulancemedewerkers”, twittert de GGD. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die betrokken is bij het tragisch auto-ongeluk”, wordt eraan toegevoegd.

Het ziet er naar uit dat de wagen waar de jongens in reden, mogelijk op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De ambulance reed op het moment van het ongeluk zonder patiënt en ook zonder sirene of zwaailichten.

De politie onderzoekt nog hoe de minderjarige jongens aan de auto kwamen. In de buurt van het ongeluk werd een cilinder lachgas gevonden, maar of er een verband is met de aanrijding wordt nog onderzocht.

Het dramatische ongeluk maakte veel los. Later op de middag verzamelden zich op de plaats waar de auto’s botsten een eerbetoon aan alle slachtoffers, aldus de politie. Hierbij werden bloemen gelegd en er werd vuurwerk afgestoken.

