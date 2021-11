Moeder verongelukte Levi doet oproep: ‘Stuur Kane een kaartje’

De moeder van Levi, een van de dodelijke slachtoffers van het dramatische auto-ongeluk in Helmond zaterdag, roept iedereen op om een kaartje te sturen naar de 15-jarige Kane, die het ongeluk als enige inzittende overleefde. Kane ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn toestand is sinds zondagochtend stabiel.

“We krijgen zoveel reacties dat het bijna onmogelijk is om iedereen te beantwoorden”, schrijft de moeder van Levi op haar Facebook-pagina. "Hartverwarmend, waarvoor onze dank. Velen hebben gevraagd of ze iets voor ons kunnen doen. Tot nu toe hebben we altijd ‘nee’ gezegd, totdat we dit bericht hebben gelezen", schrijft ze over de oproep die ze deelt.

Het gezin van Levi heeft Kane maandag bezocht in het ziekenhuis. “Het is hartverscheurend. We zullen hem en zijn naasten met zijn allen moeten steunen, want dat verdient deze kanjer! Wil je iets voor ons doen? Steun onze lieve Kane en stuur hem een kaartje.”

Het kaartje voor Kane kan naar Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen, verpleegafdeling F2C, ter attentie van Kane.

Grote drukte bij plek van ongeluk

Het ongeluk gebeurde zaterdagnacht in Helmond. De auto, met daarin vier tieners uit Eindhoven en Nuenen, botste frontaal op een ambulance. Levi, Anthony en Elvis overleefden de klap niet. De twee inzittenden van de ambulance zijn ook ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Zij raakten lichtgewond maar lagen maandag nog wel in het ziekenhuis.

Zondagmiddag ontstond er een bloemenzee op de plek aan de Heeklaan waar het ongeluk gebeurde. Honderden mensen kwamen er bijeen om hun steun te betuigen. Zo werd de lucht een kwartier lang rood gekleurd door vuurwerk dat werd afgestoken.

LEES OOK:

Ongeluk in Helmond: ambulancepersoneel en een jongen nog in ziekenhuis

Verslagenheid op scholen van verongelukte tieners: 'Amper te bevatten'

Grote drukte op plek waar drie jongens om het leven kwamen bij ongeluk