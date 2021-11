Clair staat er na haar scheiding alleen voor, gelukkig is er Buurtgezin

Archieffoto Pexels. vergroot

Clair (40) uit Oisterwijk is moeder van een meisje van acht en een jongen van zes. Sinds drie jaar staat ze er alleen voor. "De scheiding verliep heel moeizaam en ik moest ineens alle ballen alleen in de lucht houden", vertelt Clair. "Ondanks de hulp van vriendinnen en grootouders ging ik er bijna aan onderdoor. Het contact met m'n ex was dramatisch en ik moest ook nog werken én m'n kinderen opvoeden. Ik raakte er helemaal gestrest van."

Via haar huisarts kwam Clair in contact met het project Buurtgezin dat ervoor zorgt dat ouders soms een beetje lucht krijgen omdat iemand uit de buurt ze ondersteunt. Ze maakte kennis met een steungezin bij haar in de buurt dat haar wilde helpen. "De kinderen waren meteen blij, het voelt als een tweede vader en moeder. Ze gaan er een dagdeel in de week naar toe, het voelde meteen vertrouwd", vertelt Clair enthousiast. "Als mijn situatie in de toekomst verandert, wil ik zelf ook als steungezin kinderen gaan opvangen."

"De jongste van dertien was eerst sceptisch, maar na de eerste ontmoeting zei hij enthousiast dat hij altijd een jonger broertje had gewild."

Jessica Vis uit Loon op Zand heeft zich aangemeld als steungezin. "Twee van de vier jongens zijn het huis uit en dus is er wel ruimte om een kind te helpen", vertelt Jessica. "Mijn jongste van dertien was eerst sceptisch, maar na de eerste ontmoeting zei hij enthousiast dat hij altijd een jonger broertje had gewild. De jongen die bij ons komt is tien en heeft moeite met Nederlands. Er is geen sprake van kindermishandeling, wat wij doen is vooral preventief." "Mijn oudste zoon ging op z'n derde ook wel eens voor een praatje op bezoek bij de buurvrouw. Dit is ongeveer hetzelfde, maar dan georganiseerd", meent Jessica.

Buurtgezin is een voorbeeld van projecten die zijn bedoeld om problemen binnen gezinnen te voorkomen. Bijvoorbeeld huiselijk geweld of kindermishandeling en dat gaat verder dan lichamelijk geweld. Het kan ook gaan om uitschelden, kleineren of verwaarlozing van kinderen die slachtoffer zijn in een vechtscheiding.

"Iedereen in de buurt kan ook onderdeel zijn van de oplossing."

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Gemiddeld één kind in elke schoolklas heeft ermee te maken. Kindermishandeling is niet alleen fysiek geweld. Slechts een klein deel van deze kinderen krijgt hulp en ondanks alle inzet dalen de cijfers helaas niet. Toch vindt de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx het tijd om te stoppen met de Taskforce Kindermishandeling. Dat legde de nadruk op het herkennen van kindermishandeling en dat gaat volgens haar steeds beter. "Dat er meer meldingen zijn is ook goed", zegt de wethouder. "Dat betekent dat de gevolgen van kindermishandeling door meer mensen herkend worden en dat ze het ook durven te melden." Hendrickx vindt het ook belangrijk dat kindermishandeling afneemt en daarom vindt ze het belangrijk dat er ook preventief iets gebeurt. Ze ziet het project Buurtgezin als een van de mogelijkheden. "Ik hoop dat bij de buurtgezinnen het kind centraal komt te staan en niet de problemen van de ouders. Iedereen in de buurt kan ook onderdeel zijn van de oplossing", zegt ze. In Oisterwijk en Loon op Zand zijn al 17 gezinnen die gebruik maken van Buurtgezinnen. Uitleg over het project Buurtgezin:

