Pita (92) laat zich in een 'golfkarretje' naar haar kaartvriendinnen rijden

De Carry Cab ziet eruit als een iets luxer golfkarretje en rijdt al bijna anderhalf jaar dagelijks rond door Heeswijk-Dinther. Het initiatief van welzijnsorganisatie Samen Sterk is een groot succes gebleken. Er zijn al meer dan tweeduizend ritten mee gereden. Zo laat de 92-jarie Pita Spierings zich iedere week naar haar kaartvriendinnen rijden.

Jan van Eerd is vrijwilliger en een van de kartrekkers van de Carry Cab. Hij heeft deze dag zo’n twintig ritten te rijden met het elektrische karretje. “Ja, ik heb het enorm druk”, zegt hij tegen Dtv Nieuws. “Er zijn nog wat telefoontje bij gekomen. Dus het kan zijn dat ik nog een extra chauffeur moet inschakelen die met zijn eigen auto wat ritjes doet.”

Een van die ritjes is met Riet Pennings. Ze wordt van haar huis naar woonzorgcentrum Laverhof gebracht waar ze fysiotherapie heeft. “Het is geweldig”, roept ze uit zodra ze op haar bestemming komt. “Ik ga twee tot drie keer in de week mee om naar therapie te gaan. Anders moet je iedere keer iemand hebben die je brengt en haalt. Nu kan ik dat zelf regelen.”

Ritje kost één euro

De Carry Cab rijdt alleen binnen Heeswijk-Dinther. Om mee te kunnen rijden zijn er zegels bij de lokale boekhandel te koop. Op het zegelvelletje staat het 06-nummer dat mensen kunnen bellen, als ze ergens binnen Heeswijk-Dinther naar toe willen. Per enkele rit wordt één zegel gevraagd. Een ritje kost één euro. Iedereen kan de Carry Cab gebruiken, maar in de praktijk zijn het vooral mensen die niet zo goed ter been zijn.

Gemiddeld rijdt de Carry Cab nu zo’n zeventig ritten per week. “Dit hadden we nooit durven dromen”, zegt Jan. Het laatste half jaar is het echt enorm gegroeid. Dat komt denk ik omdat iedereen het karretje nu ziet rijden. En in zo’n dorp als Heeswijk-Dinther gaat het dan snel rond. Mond-tot-mondreclame is ons succes.”

Kaartvriendinnen

En zo gaat de 92-jarige Pita Spierings ook mee met het karretje. “Ik gebruik het gemiddeld toch wel twee keer in de week”, zegt ze. “Zo kom je tenminste nog eens ergens. Anders kom je nergens en dan wordt het heel saai.” En zo brengt Jan Pita naar haar kaartvriendinnen om haar aan het eind van de middag ook weer op te halen.