16-jarige prostituee vindt haar klanten onschuldig: 'Ik misleidde hen zelf'

Sharella uit Valkenswaard zegt dat ze zelf het initiatief nam toen ze in 2019 de prostitutie in ging. Het destijds 16-jarige meisje had zeker honderd betaalde seksafspraken met mannen, Ze gebruikte het identiteitsbewijs van haar 21-jarige zus uit Rotterdam om klanten te misleiden. Dat zei ze dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch.

Drie van haar chauffeurs en achttien klanten staan de komende dagen terecht voor mensenhandel en ontucht met de minderjarige Sharella.

Het meisje verklaarde tijdens politieverhoren dat ze het niet eerlijk vindt dat er nu 21 mannen voor de rechter moeten verschijnen omdat ze, al dan niet betaalde, seks met haar hebben gehad. "Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verlinken ben. Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar", vertelde ze in het politieverhoor.

‘Geen loverboys of pooiers’

De drie mannen die dinsdagmorgen terecht moeten staan omdat ze Sharella naar seksafspraken brachten, zijn volgens haar ook geen loverboys of haar pooier geweest. "Ik maakte zelf de afspraken met de klanten en beheerde het geld. Als ik 500 euro verdiende, kreeg de chauffeur 150 euro."

Tegen de politie zei ze dat ze door het sekswerk een goed leven had. "Ik verdiende in een paar dagen wat andere mensen in een maand verdienen."

Undercover

De politie kwam haar op het spoor via een advertentie op een sekswebsite. Een undercoveragent maakte een afspraak met Sharella en ontmoette haar in een hotel in Eindhoven. Toen hij haar om een identiteitsbewijs vroeg, kon ze alleen een kopietje overleggen. Dat bleek later van haar 21-jarige zus te zijn.

Sharella heeft geen aangifte willen doen tegen haar chauffeurs en klanten. "Ik heb geen hulp gehad en ik heb zelf mijn klanten misleid. Ik moet deze last alleen dragen." Ze zit op dit moment in een jeugdinternaat in Brabant.

Klanten voor de rechter

De drie chauffeurs worden verdacht van mensenhandel en ontucht met de minderjarige. Dinsdagmiddag, vrijdag en volgende week maandag moeten ook achttien klanten voor de rechter verschijnen op verdenking van ontucht.

