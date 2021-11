Pastoor John ligt met corona op de intensive care: 'Uitgerekend hij'

Pastoor John van de Laar (56) leidde de afgelopen twee jaar een recordaantal uitvaarten omdat Uden en omgeving zwaar getroffen werden door het coronavirus. Nu ligt de pastoor zelf met corona op de intensive care. Het dorp is erdoor van slag.

Nu ligt hij zelf op de ic. "Het ging allemaal heel snel", vertelt vice-voorzitter Noud van der Heijden van de Udense Sint Petrusparochie. " Vorige week maandag hebben we nog samen vergaderd en was er niks aan de hand. Woensdag klaagde hij over een kriebel in de keel en donderdag kwam hij zijn bed niet meer uit. Zaterdagochtend is hij bediend en die nacht moest hij aan de beademing."

Van de Laar is pas twee jaar pastoor van de Sint Pertruskerk in Uden. In die tijd heeft hij zich onder de gelovigen en minder gelovigen erg geliefd gemaakt. Velen hebben zijn troost gevoeld en betrokkenheid ervaren tijdens de coronacrisis.

"Inmiddels is zijn toestand stabiel," weet Noud, "maar dat kan zo ineens anders worden." Uit voorzorg mag er niemand op bezoek komen bij de pastoor. "Het is zo zuur dat hem dit overkomt. Hij was altijd zo voorzichtig. Hij hield altijd afstand, droeg mondkapjes en is gevaccineerd. Hij had ook geen problemen die hem kwetsbaarder maakten voor het virus. John zei zelf altijd: 'Wees niet bang, wees voorzichtig'."

In de korte tijd dat hij actief was in Uden, leerden snel veel mensen pastoor John kennen. Door de vele uitvaarten die hij moest verzorgen, zaten er veel gelovigen maar ook ongelovigen in de kerk. "De kerk zat bij hem iedere keer een beetje voller. Hij is een pastoor die niet zo zwart-wit de regeltjes volgt. Er kon altijd over gepraat worden. Hij maakte alle diensten op maat. Dat maakt hem toegankelijk en geliefd", zegt vice-voorzitter Noud.

Dat de pastoor bediend is wil niet zeggen dat het een aflopende zaak is. "Zo'n ziekenzalving is er ook voor bemoediging en kracht. Ik ken mensen die twee keer bediend zijn en nog steeds hier rondlopen", zegt Noud strijdbaar. In de kerk en de nabijgelegen kapel worden kaarsjes voor de pastoor aangestoken. Ook op Facebook wordt er volop meegeleefd. Ook daar gaan de virtuele kaarsjes aan, wordt er gebeden en wordt de pastoor sterkte gewenst.