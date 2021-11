Ziekenhuispersoneel psychisch onder druk: ‘Waar stopt deze coronagolf?’

Het is druk in de gang van de corona-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Verpleegkundigen lopen af en aan. Dat is ook niet verwonderlijk. De afdeling ligt vol met coronapatiënten. Er zijn op deze afdeling achttien bedden bezet. “Er is theoretisch plek voor meer, maar zoveel personeel hebben we niet”, zegt longarts Pascal Wielders. De nieuwe coronagolf legt volgens hem een psychische druk op het personeel.

Als ze een patiënt geholpen heeft, laat ze schort en handschoenen in de kamer achter. Op iedere kamer staat een vuilnisbak voor besmette kleren. Op naar de volgende patiënt, maar eerst natuurlijk weer een nieuwe schort aan. Zo gaat dat dag in dag uit. Er gaan per week honderden schorten doorheen.

“Dat voortdurend omkleden en constant met een benauwd mondkapje op werken, is best zwaar en ingewikkeld”, zegt Anouk. Ook de zorg voor de mensen is heftig. “Mensen kunnen van het een op het andere moment heel erg ziek worden. Dan sta je op zo’n geïsoleerde kamer en moet je snel zuurstof geven en een arts waarschuwen.” Anouk kan dan niet snel naar een collega lopen, want ze staat in een geïsoleerde kamer met kleding die besmet kan zijn. “Dan moet ik naar collega’s op de gang roepen om me te komen helpen.”

Ook zijn er steeds vaker problemen met bezoekers van patiënten die zich bijvoorbeeld niet aan de bezoekregels willen houden. “Ik moet hier tijdens het bezoekuur vaak politieagent spelen en dat frustreert. Laatst nog was er te veel familie bij een patiënt op bezoek. Ik vraag die dan vriendelijk om te vertrekken, maar dan staan ze je in je gezicht uit te lachen. Toen heb ik de beveiliging maar gebeld.”

Anouk weet waar ze over praat. Al sinds corona het ziekenhuis binnenkwam, heeft ze op cohortafdelingen gewerkt. Maar sinds de begintijd is er wel wat veranderd. De waardering voor haar werk is heel wat minder geworden, zeker van buiten het ziekenhuis. Het applaus is verstomd.

Collega-verpleegkundige Bilal heeft de avonddienst. Hij is rond drie uur weer met frisse moed begonnen. Eerst maar eens even hallo zeggen tegen de patiënten die hij vandaag gaat verzorgen. “Het is hartstikke druk, maar eerlijk gezegd is het altijd druk in de zorg”, zegt hij relativerend. “Toch is het nu wel extreem.” Dat komt niet alleen door de toestroom van patiënten, maar ook door het hoge ziekteverzuim.

Bilal ziet collega’s uitvallen met burn-outachtige klachten of ze krijgen corona. ”En die gaten moeten wij allemaal weer opvullen, dat vraagt veel van het team." Zelf blijft hij er rustig onder. ”Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Als ik nu heel onrustig in mijn hoofd zou zijn, dan was dat met deze werkdruk een giftige cocktail. Ik heb gelukkig een rustig karakter."