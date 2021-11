Roosendaalse reljongeren worden parels: 'Geeft net zo'n kick als een cobra'

Met pijn in het hart zag kunstenaar Benjamin Scheltema uit Roosendaal hoe de jeugd uit zijn stad zich vorig jaar mengde in de vuurwerkrellen. Om te voorkomen dat de jongeren opnieuw rotzooi trappen, lanceert hij het online platform Parels. "Niemand wordt boos geboren."

Maar juist daar viel volgens Scheltema wel wat aan te doen. "Wat nou als we jongeren, die ergens heel goed in zijn, zoeken en hen gebruiken als rolmodellen. De parels van Roosendaal."

Het eerste idee ontstond eind november vorig jaar, toen de rellen in Roosendaal nog volop gaande waren. "De straten stonden vol met politie, wijken werden afgesloten. Kortom: het liep volledig uit de klauwen. Ik heb toen meteen een berichtje naar de burgemeester gestuurd. Als ik iets kon betekenen, moest hij het maar laten weten."

Waar we dan aan moeten denken? "Neem nou een jongen die een eigen lied op wil nemen en die single op 31 december uit kan brengen. Dat geeft dezelfde kick als het afsteken van zo'n cobra. Het verschil is, dat zijn oma nu wél trots op hem kan zijn."

Dat kunnen behoorlijk uiteenlopende dingen zijn. "We vonden Do, een 17-jarig meisje die in Minecraft heel Roosendaal nabouwt. Klinkt voor veel mensen niet spannend, maar ze is daarmee ook de digitale burgemeester van de stad. Vanuit die functie houdt ze sollicitatiegesprekken, zorgt ze voor de handhaving in het virtuele gebied en adviseert ze andere gebruikers. Een heel sociale klus, die bij veel jongeren tot de verbeelding spreekt."

En zo heeft Scheltema nog een voorbeeld: "Stel nou dat zo'n gast helemaal wild is van barbecueën, maar thuis niet verder komt dan het bekende worstje en de speklap. Wij kunnen hem in contact brengen met een restaurant, waar ze van die tomahawks op de grill gooien. Zo zorgen we dat die ambitie niet op standje waakvuur komt, maar een vlammenwerper wordt."

Zaterdag wordt het Parels-platform officieel gelanceerd. Daarmee komt het project in dezelfde week, als een andere, serieuzere maatregel in de wijk Langdonk. Daar is een deel van de buurt afgesloten met grote hekken om bewoners en winkeliers te beschermen, mocht het weer escaleren.

"Ook dat is nodig", denkt Scheltema. "Maar wij zijn een positieve daar een positieve aanvulling op. In iedereen zit een parel, het moet soms alleen nog even gevonden worden."