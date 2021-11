Hekken moeten nieuwe vuurwerkrellen in Roosendaal voorkomen

Met de beelden van de vuurwerkrellen van vorig jaar nog op het netvlies, heeft de gemeente Roosendaal maatregelen genomen in de wijk Langdonk. Rond winkelcentrum Lindenburg worden deze week hekken geplaatst. Die moeten winkeliers en bewoners beschermen mocht het dit jaar onverhoopt opnieuw uit de hand lopen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente dienen de hekken om de vluchtwegen van mogelijke relschoppers te beperken. Vorig jaar kreeg de politie moeilijk grip op de relschoppers, omdat die verdwenen via brandgangen in de wijk.

In de laatste maanden van van 2020 was de wijk Langdonk dagenlang het decor van relschoppende jongeren. Ze terroriseerden de wijk met vuurwerkbommen en ze stichtten op meerdere plekken brandjes, onder meer in een voormalige kerk.

Het plaatsen van hekken is een tijdelijke maatregel die in overleg met de bewoners wordt uitgevoerd. Zij bepalen ook samen met de gemeente wanneer ze weer weg mogen. De afrastering wordt voorzien van beplanting.

De hekken zijn tussen de 1,60 en 1,80 meter hoog en zijn voorzien van brede toegangspoorten. "De poorten staan in principe altijd open, maar worden gesloten als het misgaat. Een bewaker zal dan bij de poort staan om de bewoners en hulpdiensten in- en uit te laten", meldt de woordvoerder.

Wijkbewoners reageren over het algemeen positief op de maatregel. Al zetten sommige mensen er ook vraagtekens bij. Een flatbewoonster, die anoniem wil blijven, vindt het fijn dat de hekken er staan. "Maar ik hoop dat de relschoppers zich nu niet verplaatsen naar andere wijken."

Een man die de hond aan het uitlaten is, vindt het maar wat overdreven. "We voelen ons opgesloten. Zeker omdat de situatie van nu niet te vergelijken is met vorig jaar. Het is nu veel rustiger."