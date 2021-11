Burgemeester doet weer beroep op ouders in strijd tegen vuurwerkoverlast

Jongeren terroriseerden in november meerdere wijken in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal roept opnieuw de hulp van ouders in om de vuurwerkoverlast in de stad te bestrijden. “Ik wil u vragen om de komende tijd samen met ons waakzaam te zijn. Kan ik op u rekenen?”, vraagt de burgemeester in een brief aan alle inwoners met kinderen in de stad.

Vorig jaar zorgde aanhoudende vuurwerkoverlast voor een grote problemen in de Roosendaal. Vooral de wijken Langdonk en Kalsdonk haalden de landelijke voorpagina’s toen de situatie er uit de hand liep. Wijkbewoners voelden zich geïntimideerd door jongeren die illegaal vuurwerk afstaken. “Mensen voelden zich niet meer veilig op straat door harde knallen, hoge steekvlammen en zelfs zaken die in brand vlogen. Er ontstond schade, angst en verdriet. Dit jaar zeggen we nee tegen vuurwerkoverlast en daar hebben we uw hulp, als ouder hard bij nodig”, schrijft Han van Midden in zijn brief.

"Wat vind je van de vuurwerkrellen vorig jaar?"

De Roosendaalse burgemeester deed ongeveer een jaar geleden dezelfde oproep aan de ouders: “Ik vroeg het u vorig jaar en vraag het u opnieuw: Wilt u in gesprek gaan met uw kind over vuurwerkoverlast. Stel vragen zoals: Wat vind je van de vuurwerkrellen van vorig jaar? Weet je wat de gevolgen zijn voor andere mensen?” Onlangs is de gemeente ook gestart met een vuurwerkvertrouwenspersoon waar mensen vuurwerkoverlast, of plannen daarvoor, kunnen melden. De gemeente biedt jongeren dit najaar een speciaal activiteitenprogramma om te voorkomen dat ze zich vervelen. De kinderen kunnen onder meer meedoen aan boksen, een straatvoetbal competitie, en een open atelier.

De brief van burgemeester Han van Midden aan de ouders. vergroot

