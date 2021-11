Lars heeft prikangst en kreeg corona, nu overweegt hij toch een prik

De 25-jarige Lars uit Helmond is als de dood voor naalden. Om die reden is hij niet gevaccineerd. Het coronavirus kreeg hem te pakken en dat zette hem aan het denken. “Over een half jaar ga ik toch die prik halen.”

Een op de duizend Nederlanders heeft last van extreme prikangst . Dat zijn 15.000 tot 17.000 mensen. Zij zijn zo bang voor naalden, dat ze elke situatie vermijden waarin ze geprikt zouden kunnen worden. Lars is een van hen.

Waar die angst vandaan komt weet hij niet. Als kind moest hij eens bloed laten prikken en daar hield hij geen fijne herinnering aan over. “Maar ik heb altijd schrik gehad van naalden. Bij de tandarts heb ik mezelf eens zonder verdoving laten behandelen, omdat ik bang was voor de verdovingsprik.”

Lars probeert daarom te voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt dat prikken nodig is. De coronaprik liet hij aan zich voorbij gaan. Hij wil wel, maar hij durft niet. “Mensen die bewust geen vaccinatie willen, hebben vaak een heel uitgesproken mening. Ze zijn tegen. Maar dat is bij mij helemaal niet het geval. Er zit een heel andere reden achter.”

“Ik ben bang voor wat andere mensen van mij denken. Ik ben leraar, heb een voorbeeldfunctie. Als mensen vragen of ik gevaccineerd ben, leg ik uit wat de reden is dat ik dat niet ben. Dan moet ik me verantwoorden, maar daar ben ik eigenlijk wel klaar mee."

Vorige week testte Lars positief op het coronavirus. “Ik heb altijd goed opgelet en liet me netjes testen als ik op stap ging. Dus ik hoopte de dans te ontspringen, maar nu was ik toch de klos. Ik heb vijf dagen op bed gelegen, waarvan de eerste dag het ergst was. Daarna werd het minder. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat het erger zou zijn, zonder vaccinatie. Nu gaat het weer redelijk goed, alleen heb ik geen reuk en smaak meer.”

Over een half jaar is het herstelbewijs van Lars verlopen. Hij overweegt om dan alsnog een coronaprik te halen. “Al is het maar omdat ik me dan niet meer continu hoef te verantwoorden.”

