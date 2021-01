Zo overwin je je prikangst om je toch te laten vaccineren tegen het coronavirus

Het is een lichtpuntje, hoopgevend, licht aan het eind van de tunnel. Het hele land keek uit naar de eerste coronavaccinatie woensdagochtend en de meeste mensen kunnen niet wachten tot ze ook gevaccineerd kunnen worden. Maar wat nu als je enorme prikangst hebt? GZ-psychologe Najla Edriouch uit Den Bosch weet raad.

Het is bepaald geen klein probleem, weet de psychologe te vertellen. “Zo’n vijfendertig procent van de mensen heeft prikangst en daarvan heeft twintig procent het zo erg dat ze ook niet gevaccineerd willen worden, bleek uit onderzoek.” Dat is dus best een grote groep. “Als je gaat rekenen kom je dan op best veel mensen uit.” Terwijl het wel de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen het vaccin krijgen, om het virus ook echt uit te kunnen bannen.