Sanna kreeg als allereerste de coronavaccinatie: 'Ik heb er helemaal niets van gevoeld'

Sanna Elkadiri was woensdagmorgen om tien voor negen de allereerste van Nederland die werd ingeënt tegen het coronavirus. Dat gebeurde onder grote belangstelling in Veghel. "Het deed totaal geen pijn", vertelt Sanna na afloop. "Ik voel me hartstikke goed. Ik heb er helemaal niets van gevoeld."

"Ik had meer zenuwen door de pers dan door de prik." Sanna werkt in een verpleeghuis in Boxtel. Na afloop bleef ze even zitten op de stoel waar ze de vaccinatie heeft gehad, maar ze voelt zich prima, zei ze. "Ik voel me echt heel goed."

Ze hoopt vooral dat veel mensen zich zullen laten vaccineren. "Dit is een heel mooi moment. Ik vind het ook heel fijn om mijn prik te hebben gehad en hoop dat velen met mij straks dit aangaan." Want deze vaccinatie is de eerste stap op de weg terug naar het oude normaal, denkt Sanna. "Hoe mooi is het als ik straks weer normaal mijn werk kan doen. Als de maatschappij straks weer opengaat. Dat wil ik graag uitdragen."

