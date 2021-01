Arts Marinca is blij dat het prikken begint: 'Het is echt een feestelijke dag'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Marinca de Beer vindt het een feestelijke dag woensdag. Ze is revalidatiearts in het Bravis ziekenhuis en zij en haar collega’s zijn écht toe aan wat verlichting. De start van de vaccinaties tegen corona zijn dan ook een lichtpuntje.

Janneke Bosch Geschreven door

“Ja, eindelijk!”, klinkt het enthousiast aan de andere kant van de lijn. Want de druk op het ziekenhuis is groot, zegt ze. “We liggen goed vol. Zoals wel bekend is, liggen op verschillende afdelingen nu longpatiënten. En ook de ic ligt behoorlijk vol. Ik sprak gisteren toevallig een longarts en we zijn er allemaal aan toe dat het einde in zicht komt. Dat het wat gaat verminderen. Tot op heden was er niet zoveel licht aan de horizon.”

"Ik ben blij dat de mensen in de acute zorg nu een vaccinatie krijgen."

Maar de start van de vaccinaties kan daar verandering in brengen. Marinca is blij dat het zorgpersoneel als eerst aan de beurt is. “Ik vind het meer dan terecht en ik ben blij dat mensen in de acute zorg in het ziekenhuis nu de vaccinatie gaan krijgen.” Al hoort ze zelf niet tot die groep. “Ikzelf niet, ik sta niet zoveel aan het bed. Maar wel het ic-personeel, de verpleging, mensen op de spoedeisende hulp”, zij verdienen volgens Marinca de eerste prikken. “En natuurlijk de huisartsen, een zijstapje waar ik ook blij om ben.” Huisartsen staan immers ook echt in de frontlinie van de bestrijding van het coronavirus.

"Het is een makkelijke prik. Je kunt eigenlijk niet missen."

Nu hebben de vaccinateurs natuurlijk behoorlijk wat ervaring in het zetten van een prik en draaien zij voor een spuitje hun hand niet meer om. Maar deze allereerste prik vandaag, met de ogen van de natie gericht op die naald: dat is toch andere koek, kan ook Marinca zich voorstellen. “Nou, de plek is heel makkelijk. Maar het naderen van de arm met die naald zonder te trillen, lijkt me wel het lastige”, lacht ze. Maar er is niets om ons zorgen over te maken, voegt ze toe. “Het is eigenlijk een makkelijke prik, je kunt eigenlijk niet missen. Het is echt niet zo ingewikkeld.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.