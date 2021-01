Sanna Elkadiri uit Boxtel krijgt eerste vaccinatie: 'We kunnen straks terug naar normaal'

Wachten op privacy instellingen... Sanna Elkadiri is de eerste die het coronavaccin krijgt (foto: Zorggroep Elde Maasduinen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Sanna Elkadiri uit Boxtel krijgt eerste vaccinatie

Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri uit Boxtel krijgt woensdagochtend in Veghel als eerste in Nederland het vaccin tegen het coronavirus. ""Ik heb wel wat zenuwen", geeft ze toe. "Maar het voelt enorm goed. Eindelijk gaat de vaccinatie nu van start! We kunnen straks weer terug naar normaal."

Karin Kamp/ANP Geschreven door

De 39-jarige Elkadiri werkt in Het Wereldhuis in Boxtel, een verpleeghuis voor dementerende ouderen. Ze heeft er naar eigen zeggen 'een hele nare tijd' achter de rug bij het begin van de coronacrisis. Ze stond vooraan in de frontlinie. "Van de 124 bewoners zijn er toen helaas 22 overleden", vertelt ze.

"Ik heb zelf vaak de hand vastgehouden van mensen die overleden."

"Zeker toen de verpleeghuizen op slot gingen was je ogen en oren van de familie. Ik heb zelf vaak de hand vastgehouden van mensen die overleden, omdat de familie er niet bij mocht of kon zijn. Het was een hele emotionele ervaring. Het was tijdens die eerste golf heel hard werken, er was bovendien veel onwetendheid in die tijd, alles vroeg om een enorme organisatie. De testcapaciteit was schaars."

"Er waren momenten dat ik dacht: ik zie aan het einde van de dag wel hoe ik hier uit kom. Soms gingen dingen zo snel, dan overleed iemand voordat de familie er kon zijn. Ik was dan bij het laatste moment van de cliënt om zijn of haar hand vast te houden. Heel emotioneel!"

"Ik hield er slapeloze nachten aan over. Ik was heel bang om zelf ziek te worden, durfde een tijd lang niet meer te winkelen. Dan vroeg ik iemand anders om dat voor mij te doen. Bang om besmet te worden en dat mee te nemen naar het verpleeghuis. Ik probeerde zo min mogelijk in aanraking met anderen te komen."

"Ik keek de kat uit de boom, had veel vragen."

"Nu is het anders. We weten veel meer, dragen mondkapjes, er wordt getest." Elkadiri geeft toe dat ze aanvankelijk de nodige twijfels had. Enten of niet enten. "Net zoals veel van mijn collega's. Ik keek de kat uit de boom, had veel vragen. Wat zit in het vaccin, wat doet het met je, wat zijn de bijwerkingen? Maar ik ben me gaan inlezen, volgde het nieuws en sprak erover met collega's. Nu heb ik besloten me toch te laten vaccineren, want het voelt goed."

Ze hoefde dan ook niet lang na te denken toen de directeur van Zorggroep Elde Maasduinen haar belde met de vraag of zij als eerste geënt wilde worden. Ze was meteen enthousiast. Direct na haar worden nog twee collega's van Het Wereldhuis ingeënt, en een collega van een andere zorginstelling.

Zondag had ze een gesprek met minister Hugo de Jonge. "Het was een geruststellend gesprek", zegt ze. "Heel spontaan, erg fijn. Hij vroeg: wil je dit wel?" Ze liet weten dat ze enthousiast was.

Woensdagochtend wordt ze door de GGD in Veghel onder grote mediabelangstelling als eerste ingeënt met het nieuwe Pfizer-vaccin. Vanaf 8.20 uur is dat live te zien bij Omroep Brabant.

