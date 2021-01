Eerste vaccinaties zijn voor zorgmedewerkers van het Wereldhuis in Boxtel: 'Hoe eerder hoe liever'

Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter bij het Wereldhuis in Boxtel. vergroot

Vier zorgmedewerkers van het Wereldhuis in Boxtel zijn woensdag de eersten die het coronavaccin toegediend krijgen. Bestuursvoorzitter Jacqueline Joppe is blij dat haar medewerkers zo snel gevaccineerd worden. “Hoe eerder, hoe liever.”

In het Wereldhuis van zorggroep Elde Maasduinen wonen mensen met dementie of een lichamelijke beperking die veel zorg nodig hebben. Ook dit zorgcentrum is zwaar getroffen bij de coronacrisis. “Eigenlijk vanaf half maart al. In heel korte tijd hebben we afscheid moeten nemen van een aantal bewoners. En ook medewerkers werden ziek.”

"Er is heel veel verdriet in de organisatie."

Het was én is dus een zware periode. “Nog steeds zijn er zestig medewerkers ziek. En vijftig cliënten zijn besmet, dus we zijn er nog niet.” En dat zijn dan de kale getallen. Maar achter elk nummer zit een schrijnend verhaal. “Medewerkers moesten onder pijnlijke omstandigheden hun werk doen. Mensen troosten als de familieleden er niet bij konden zijn. Er is heel veel verdriet in de organisatie.”

Dat er nu gevaccineerd kan worden, is dan ook een lichtpuntje waar naar gesnakt werd. “Vaccinatie geeft echt hoop. Dat merk ik écht. Er ontstaat een positieve flow, het gevoel: we gaan eruit komen.”

Sanna Elkadiri is de allereerste medewerker die de prik gaat krijgen van het Pfizer-vaccin. Ze kijkt er naar uit: "Ik begrijp dat sommige mensen twijfelen of ze zich moeten laten inenten. Ik vond het ook spannend. Maar ik heb er veel over gelezen en heb vertrouwen in de wetenschap. Het voelt veilig. Ik heb ook gezien wat het virus aanricht en we moeten nog steeds alle zeilen bij zetten om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen. Het is dus fijn dat het vaccin er nu is. Als mijn cliënten daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij."

Dat de eerst-gevaccineerden juist bij het Wereldhuis vandaan komen, zet de organisatie en de betrokken medewerkers in de spotlights. “Het is een gekkenhuis, we worden platgebeld”, vertelt Jacqueline. “Maar het is voor het goede doel, want we zijn hard getroffen hier in Brabant.”

"Ik denk dat die eerste spuit heel erg van belang is."

De organisatie krijgt er ook een voorbeeldfunctie van. “Ik denk dat die eerste spuit heel erg van belang is. Ik snap wel dat er vragen zijn. Er is nog nooit zo snel een vaccin ontwikkeld. Maar ik denk dat we kunnen vertrouwen op de wetenschap. Er is heel hard aan gewerkt.”

Nadat de eerste vier medewerkers woensdagochtend een prik hebben gehad van medewerkers van de GGD, volgen er nog 32 medewerkers, ook van collega-instellingen. Ondertussen richt Jacqueline de blik heel voorzichtig vast vooruit. “Ik ben natuurlijk geen viroloog. Maar ik heb mijn hoop gezet op het voorjaar, dat er dan weer wat meer lucht is.”

