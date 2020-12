Brabant krijgt de primeur: allereerste coronavaccinatie in Veghel

De locatie waar de eerste vaccinaties van Nederland worden gegeven op 8 januari is Veghel. Eerder meldde de GGD nog dat het om Houten ging, maar dit is gewijzigd naar Veghel, zo laat de GDD weten.

Het vaccineren in Veghel gaat gebeuren in het oude distributiecentrum van Jumbo-supermarkten. Houten en Rotterdam volgen op 11 januari. Vanaf 18 januari komen daar nog 22 locaties in Nederland bij.

In totaal komen er drie plekken in Brabant waar gevaccineerd gaat worden. In Zuidoost-Brabant gaat het om het Indoor Sportcentrum Eindhoven aan de Theo Koomenlaan. Inwoners van West-Brabant kunnen terecht in de locatie Langendijk van het Amphia Ziekenhuis in Breda.