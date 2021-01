Zo ziet de priklocatie eruit waar woensdag het eerste coronavaccin wordt toegediend

De priklocatie in Veghel. vergroot

De allereerste priklocatie voor coronavaccinaties in Veghel is bijna klaar voor gebruik. Omroep Brabant mocht alvast binnenkijken op de plek waar woensdag de eerste zorgmedewerkers hun vaccin zullen krijgen toegediend.

Het voormalig distributiecentrum van supermarktketen Jumbo aan De Amert 605 in Veghel bleek een ideale priklocatie omdat deze erg groot is en mensen daardoor gemakkelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Hier zal vanaf woensdag de hele dag door (van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds) zeven dagen per week geprikt gaan worden.



De priklocatie in Veghel is de enige van de GGD Hart voor Brabant, waardoor ook mensen uit bijvoorbeeld Tilburg en Waalwijk de komende tijd voor coronavaccinatie naar Veghel moeten afreizen.

In de enorme hal staan twaalf hokjes zodat twaalf mensen tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden. In de eerste tien dagen kunnen er driehonderd mensen per dag een prik krijgen, maar de GGD hoopt dat de capaciteit daarna hoger wordt.



Het is een hele uitdaging om straks honderden mensen per dag te vaccineren in Veghel. Zo zijn er tientallen prikkers en administratief medewerkers, worden er routes uitgestippeld, moeten de vaccins gekoeld blijven en is de GGD afhankelijk van vele andere partijen. Maar de woordvoerder van de GGD noemt het 'een prachtige puzzel'.

Prikprimeur

De allereerste prik van ons land zal dus woensdag in Veghel worden gezet. Op die dag begint ook in ziekenhuizen het inenten van personeel op de ic, de spoedeisende hulp en de corona-verpleegafdelingen.

In totaal komen er drie plekken in Brabant waar gevaccineerd gaat worden. In Zuidoost-Brabant gaat het om het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan in Eindhoven. Inwoners van West-Brabant kunnen terecht in de locatie Langendijk van het Amphia Ziekenhuis in Breda. In totaal zet de GGD voorlopig zo'n 350 tot 400 prikkers in. De hal in Veghel blijft zo lang als nodig beschikbaar.

