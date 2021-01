Wies zette de eerste prik zonder te trillen: 'Dan voel je de druk wel even'

Vaccinateur Wies (foto: ANP). vergroot

Niet alleen voor Sanna was het een spannende dag woensdag, zij kreeg de eerste prik. Maar ook voor Wies was het heel bijzonder: zij zétte de eerste prik. Zonder te trillen.

"Nou, dan voel je inderdaad de druk wel even", zei Wies. Namens de GGD Hart voor Brabant was zij degene die woensdagochtend de naald in de arm van Sanna zette en haar de eerste dosis van het coronavaccin toediende. "Ik heb geprobeerd de vaccinatie goed te zetten en te doen wat ik moest doen", vertelde ze in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER!. "Maar het voelde goed, het ging goed."

Nu de allereerste vaccinatie erop zit, is de klus pas net begonnen, vertelt Wies. "We zijn heel blij dat we zijn begonnen en kijken uit naar het vervolg van vaccinatiecampagne de komende maanden."

"De eerste mensen die hun afspraak hebben gemaakt, staan al voor de deur."

Nadat Wies woensdagmorgen kort even met ons aan de telefoon kan praten, pakt ze meteen de naald weer op om verder te prikken. "Wij gaan nu meteen verder. De eerste mensen die hun afspraak hebben gemaakt, staan al aan de deur en die worden zo geholpen. Die krijgen hun eerste vaccinatie." Er is dus werk aan de winkel. "De komende weken en maanden zijn we hier met heel veel gemotiveerde verpleegkundigen aan de gang."

Ook reageert ze nog even op kritiek die te horen was op haar geprik: ze ontsmette wel telkens haar handen, maar droeg bij het prikken geen handschoenen. "Dat zijn de richtlijnen van het RIVM. En die hebben we gevolgd."

