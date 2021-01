Historisch moment: prikker Wies vaccineert zorgmedewerker Sanna in Veghel

Wachten op privacy instellingen... Sanna wordt als eerste Nederlander gevaccineerd. Volgende Vorige vergroot 1/2 Sanna Elkadiri krijgt de eerste vaccinatie

De eerste coronaprik van Nederland is woensdag om tien voor negen, onder grote belangstelling, gezet in Veghel. Prikker Wies vaccineerde de 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri uit Eindhoven. Zij werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Het historische moment was live te zien bij Omroep Brabant. "Een waanzinnig moment. Het begin van het einde van de crisis", noemde minister Hugo de Jonge het.

Direct na Sanna werden in Veghel drie collega's van haar gevaccineerd: twee vrouwen en een man.

Later woensdag worden nog meer mensen gevaccineerd, in Veghel maar ook in diverse ziekenhuizen in het land. Dit onder meer in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

'Symbolisch moment'

Vlak voor de prik in de arm van Sanna markeerde André Rouvoet als voorzitter van GGD GHOR Nederland dit 'symbolische moment'. "De start van een mega-operatie", zo gaf hij aan. "Nederland, we gaan beginnen!" Rouvoet noemde het ook 'bemoedigend' dat de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers inmiddels tachtig procent is.

Op de priklocatie aan De Amert in Veghel waren ook minister Hugo de Jonge en Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM, aanwezig.

