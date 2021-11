Boeren gevangen tussen gemeente en provincie: 'We kunnen geen kant op'

Wethouder Eric Logister neemt de brandbrief in ontvangst van Corné de Rooij van ZLTO. vergroot

Tientallen boeren hebben zich woensdag verzameld voor het gemeentehuis in Oisterwijk. Ze voelen zich gevangen tussen de regels van de gemeente en de eisen van de provincie. Als de gemeente niet meewerkt, dreigen ze met schadeclaims van 100.000 tot een miljoen euro: "We staan met onze rug tegen de muur."

Ista van Galen Geschreven door

De boeren hebben woensdag een brandbrief gegeven aan wethouder Eric Logister. Ze komen de wethouder nog een keer vragen om iets te veranderen aan een bestemmingsplan uit 2016. Door dat plan is er namelijk geen ruimte om bijvoorbeeld de stalsystemen of het aantal of soort dieren te veranderen. En dat is een probleem, want binnenkort komt de provincie met nieuwe regels voor boeren. Als de gemeente niet meewerkt, kunnen ze niet aan die regels voldoen. "We zitten op slot en dat willen we niet meer", zegt Corné de Rooij, voorzitter ZLTO Hart van Brabant. "Het probleem is dat boeren in Oisterwijk door dat bestemmingsplan geen bewegingsruimte hebben", legt Corné de Rooij uit. "Er zijn veehouders die dierenwelzijn willen verbeteren en willen verduurzamen, maar dat kan dus niet." Als boeren veranderingen willen doorvoeren, moet dat via een lange procedure met de gemeente. "Er zijn wat ondernemers die het hebben geprobeerd, maar het is nog niemand gelukt."

Oisterwijkse veehouders in gesprek met de wethouder. vergroot

In 2024 wordt dat een nog groter probleem. "De boerenondernemers moeten dan voldoen aan nieuwe regels." Zo moeten de stallen worden aangepast, om de stikstofuitstoot te verminderen. "De boeren in Oisterwijk kunnen niks veranderen door dat bestemmingsplan. Dus als de provincie dan komt controleren, zitten wij in de problemen. Kortom: we staan met onze rug tegen de muur", zegt De Rooij. "We geven als ZLTO al vijf jaar aan dat er iets moet gebeuren, maar dat is niet gebeurd. Daarom zijn we nu hier. Het is twee voor twaalf", zegt De Rooij. In de brandbrief geven de boeren ook aan dat ze schade claimen bij de gemeente. "Binnen vijf jaar na het vaststellen van een bestemmingsplan, kun je de schade claimen die je daardoor hebt opgelopen. Dat zal per bedrijf tussen de 100.000 en een miljoen euro zijn." Wethouder Eric Logister nam de brandbrief aan en ging kort in gesprek met de boeren. Hij gaf aan dat hij werkt aan een bestemmingsplan met een nieuwe visie. "Ik nodig jullie allemaal uit met ons hierover in gesprek te gaan."

Wethouder Eric Logister en Corné de Rooij van ZLTO. vergroot

Jan Vermeer, varkenshouder in Moergestel, was ook bij het gesprek met de wethouder. "Een nieuw bestemmingsplan duurt een paar jaar. Die tijd hebben wij niet. Dus het is goedbedoeld, maar we kunnen er niks mee. Maar meer dan dit kan de wethouder ook niet bieden", zegt Vermeer. De deadline voor het claimen van de schade is 30 november. "We hebben tot het allerlaatste moment gewacht, omdat het nou niet onze hobby is om schade te claimen. Maar we kunnen nu niet anders meer." LEES OOK: Brabantse boeren moeten oude stallen toch voor 2024 gaan vernieuwen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.