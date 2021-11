Basisschool sluit deuren: 61 leerlingen en 1 leerkracht besmet met corona

Het toenemende aantal kinderen dat besmet raakt met het coronavirus zorgt ervoor dat basisscholen weer klassen naar huis moeten sturen. Zo moet basisschool De Springplank in Eindhoven met één besmette leerkracht en 61 besmette leerlingen zelfs de hele school tijdelijk sluiten.

Energie Vier van de besmette leerlingen zitten in groep 8, de klas van Mirte Schmeitz. "Vier besmette leerlingen in de klas is best veel", vertelt de leerkracht in een verlaten klaslokaal. "Dat heb je als leerkracht liever niet. Ik krijg veel energie van een volle klas. Dinsdag moesten we al op verschillende manieren lesgeven: in de klas, online en lespakketten maken voor de thuiszitters. Het is helaas de situatie van dit moment."

In overleg met het onderwijsteam van de GGD is besloten om de deuren van de school te sluiten . De GGD adviseert om bij drie besmettingen of meer een klas in quarantaine te plaatsen. "Nu was de hele school sluiten de beste oplossing om de besmettingen af te remmen."

Verantwoord Afgelopen weekend kreeg de schooldirecteur via de mail al meerdere ziekmeldingen. "Er zaten al drie klassen in quarantaine en daar hebben dinsdagavond laat nog groep 8 aan toegevoegd. Vanochtend kwamen daar nog eens 27 besmettingen bij. Op dat moment ontstaat er onrust. Is dit nog verantwoord?"

De basisschool telt zo'n 240 leerlingen waarvan er 61 leerlingen momenteel ziek zijn. "Tot vorige week ging het allemaal prima. Sinds afgelopen weekend stromen de besmettingen binnen. Je kunt wel spreken van een besmettingshaard. De sluiting was een noodgreep. Die hadden we liever ook niet gemaakt."

"Dat is enorm balen. Maar de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten staat voorop, daarom hebben we deze keuze moeten maken", zegt Michelle Evers, directeur van de Eindhovense school.

Mirte staat voor een klas met besmettingen, maar is niet met haar eigen gezondheid bezig. "Ik maak me meer zorgen om de kinderen." De kinderen hebben volgens de leerkracht geen achterstanden opgelopen. "Via het thuisonderwijs waren ze goed te volgen. We zijn er creatiever door geworden."

Maar een volle klas en elkaar in de ogen kunnen kijken, is toch anders. Vindt ook directeur Evers: "Het was de laatste tijd pappen en nathouden. Telkens moest er een klas in quarantaine. Nu is besloten om alle leerlingen thuis te houden. Hopelijk is daarmee alles in één keer opgelost. Ik hoop op 29 november samen met alle leerlingen Sinterklaas te kunnen vieren op school."

Klassen in quarantaine

Landelijk gezien zijn er vorige week in Nederland zo'n 20.000 kinderen (5 tot 15 jaar) positief getest. In scholen hoeven zij geen afstand van elkaar te houden. Bovendien zijn veel kinderen niet gevaccineerd.

Bij verschillende Brabantse scholen zijn er klassen in quarantaine gegaan. Bijvoorbeeld bij basisschool De Boschuil in Eindhoven waar 5 van de 25 groepen thuiszitten. “We zien ook dat het virus flink circuleert onder kinderen”, zegt directeur Thijs van Moorsel. Dinsdag nog moest hij een klas naar huis sturen: op school werd bekend dat een derde leerling uit één groep het coronavirus had opgelopen.

30 kinderen thuis

Dat een paar besmettingen veel effect hebben op een school, zien ze ook bij basisschool De Regenboog in Dinteloord. Met 73 scholieren is dat een kleine school. Acht leerlingen zijn positief getest op het coronavirus, waardoor in totaal zo’n dertig kinderen thuiszitten. “We hebben veel combinatieklassen. Daarnaast zijn er gezinnen die meerdere kinderen op onze school hebben”, vertelt directeur Mandy Oerlemans.

Bij basisschool Gummarus in Steenbergen keerden woensdag twee klassen terug uit quarantaine. Maar zijn dinsdag drie andere groepen juist in quarantaine gegaan. Directeur Wietze Visser ziet de spanning toenemen: “Als we de kinderen vertellen dat ze naar huis moeten, zie je ze flink balen.”