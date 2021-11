Gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten op de corona-afdeling

Wie liggen er op de corona-afdeling van een ziekenhuis en waarom liggen ze daar? Verslaggever Jan Waalen liep eerder deze week mee op de cohortafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Op de afdeling trof hij gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten, ieder met hun eigen verhaal.

Omroep Brabant zendt zondag op tv een korte documentaire uit over de cohort-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Deze is te zien om 11.40, 13.48 en 15.55 uur.