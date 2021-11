Corona-uitbraak op middelbare school, vanaf vrijdag online lessen

In Roosendaal gaat het Norbertus Gertrudis Lyceum vanaf vrijdag volledig over op online lessen. Op dit moment vallen te veel lessen op de middelbare school uit, doordat docenten besmet zijn met corona of in quarantaine zitten.

"Net als in de rest van Nederland, zien we ook bij ons op school de besmettingen oplopen", vertelt directrice Vivian Bik. "Dat geldt voor de leerlingen, maar net zo goed voor de docenten. Steeds meer leerkrachten zitten thuis, waardoor er ook steeds meer gaten in de roosters vallen." En dat kan volgens de directrice niet de bedoeling zijn. "Het onderwijs staat altijd voorop."

En dus sluit de school voor in ieder geval een week de deuren. "Vrijdagochtend kunnen de leerlingen nog snel hun boeken uit de kluisjes komen halen. Daarna gaan we weer over op het online onderwijs. Het voordeel is dat we daar inmiddels veel ervaring mee hebben, dus die omschakeling komt helemaal goed." Volgende week donderdag kijkt de school hoe de stand van zaken op dat moment is.

Woensdag werd nog bekend dat een basisschool in Eindhoven voorlopig ook geen fysiek onderwijs meer geeft. Het Norbertus Gertrudis Lyceum volgt nu dus dat voorbeeld.

