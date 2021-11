Wachten op privacy instellingen... Woordvoerder Suzan van Beek van Arriva (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Niet alleen Gert-Jan Segers laat spullen achter in het openbaar vervoer

Jassen, tassen, portemonnees en vooral heel veel telefoons. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie blijkt lang niet de enige sloddervos die ooit wat vergat mee te nemen in het openbaar vervoer. Wij Brabanders kunnen er ook wat van. Bij vervoersbedrijf Arriva gaat het jaarlijks om zo’n vijfduizend items die we met z'n allen laten slingeren in de bus.

Nee, zoiets uitzonderlijks als een geheim formatiestuk zat er nooit tussen. Maar wat te denken van een kinderwagen of een houten beenprothese? Bij Arriva kijken ze er nauwelijks van op. Alle spulletjes worden keurig voorzien van een labeltje en opgeslagen totdat de rechtmatige eigenaren zich melden. Ruim een kwart van de spullen komt weer terecht bij de eigenaar. Hoe lang het vervoersbedrijf de spullen in de schappen houdt is, afhankelijk van de waarde, tussen de drie maanden en een jaar. De overige 75 procent gaat naar goede doelen. "Telefoons en kleding geven we bijvoorbeeld aan het Leger des Heils. Het gevonden contant geld wordt door ons verdubbeld en gedoneerd aan het Ronald McDonald Huis in Brabant", legt woordvoer Suzan van Beek van Arriva uit.

"We krijgen hier regelmatig bonbons als dank."

De verloren en gevonden voorwerpen in de bus worden op de website iLost gezet. Gedupeerde reizigers reageren opgelucht wanneer ze worden herenigd met hun spullen. "We krijgen hier regelmatig bonbons van ze. Het is ook niet niks wanneer je bijvoorbeeld je portemonnee met al je pasjes kwijt bent. Het kost heel veel tijd om alles opnieuw aan te vragen."

"Je hebt vaak niet in de gaten dat je iets verliest."

De voorman van de ChristenUnie noemde het een 'ongelooflijk domme actie' dat hij de papieren was vergeten. Maar volgens Suzan van Beek van Arriva kan het iedereen weleens overkomen. "Als je opstaat in de bus, kan er iets uit je tas of broekzak vallen. Dat gaat vaak heel snel zonder dat je het in de gaten hebt. Ja, zelfs mij zou het kunnen overkomen", lacht ze. Voor Gert-Jan Segers en andere openbaar vervoerreizigers heeft de woordvoerder van Arriva nog wel een belangrijke tip: "Zet je telefoonnummer en je naam op kostbare spullen. Dat helpt echt." Of deze tip ook de voorman van ChristenUnie had kunnen behoeden zijn onfortuinlijke actie, is echter nog maar zeer de vraag.

