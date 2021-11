'Vriend Vloet verklaart niet gereden te hebben bij dodelijk ongeluk op A4'

De vriend van Rai Vloet, die samen met hem in de Golf GTI zat toen die met hoge snelheid op de A4 de achterkant van een auto met daarin een jong gezin ramde, verklaart niet te hebben gereden. Dat is te lezen in De Telegraaf. Bij de nachtelijke crash kwam vorig weekend een 4-jarig jongetje om het leven.

Volgens de krant is deze 27-jarige vriend van Vloet een amateurvoetballer van derdedivisionist UNA in Veldhoven. Hij zou volgens De Telegraaf in een groepsapp hebben laten weten dat hij niet had gedronken en ook niet de bestuurder was. Dit zou worden bevestigd door meerdere mensen in zijn kring. Vloet, die uit Schijndel komt, voetbalde samen met hem in de jeugd van PSV en bij FC Eindhoven.

Ademanalyse

De politie Noord-Holland bevestigt aan de krant inmiddels te weten wie er achter het stuur zat toen het ongeluk plaatsvond. Dat heeft een van hen bekend, beaamt een woordvoerder tegen De Telegraaf. Hij voegt eraan toe dat bij één van de twee inzittenden een ademanalyse heeft plaatsgevonden, en dat daaruit bleek dat diegene alcohol had gedronken. Zo'n ademanalyse vindt normaal gesproken alleen plaats bij bestuurders, benadrukt De Telegraaf.

