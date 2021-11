Cheeta Kate overleden, safaripark neemt afscheid van 'fantastische moeder'

Cheeta Kate met haar welpjes (foto: Beekse Bergen). De adoptiewelpjes van Kate. (foto: Beekse Bergen). Cheeta Kate ontfermde zich over zowel haar eigen welpjes als die van Sara (foto: Beekse Bergen) Volgende Vorige vergroot 1/3 Cheeta Kate met haar welpjes (foto: Beekse Bergen).

Cheeta Kate is op 11-jarige leeftijd overleden in de Beekse Bergen. Dat maakt het safaripark bekend op hun Facebookpagina. Ze had nierfalen en is rustig ingeslapen. De cheeta was moeder van dertien eigen kinderen, maar ze laat ook zes adoptiekinderen achter. "We zullen haar missen."

Kate verbleef sinds 2012 in Safaripark Beekse Bergen. Daar heeft ze niet stilgezeten, want ze is moeder van dertien cheeta's. Drie daarvan werden eerder dit jaar geboren. Kate is ook de adoptiemoeder van de welpjes van cheeta Sara. Sara kon wegens haar gezondheid namelijk niet goed voor haar jongen zorgen. "De zes welpjes Pikachu, Onix, Jynx, Ajabu, Nyah en Bomani maken het goed en zijn flink gegroeid", laat het safaripark op de website weten. De verzorgers zullen hen wel goed in de gaten houden, na het verlies van hun adoptiemoeder.

"Deze jongen hebben een goede start gekregen dankzij haar."

“Kate was een fantastische moeder en deze jongen hebben dankzij haar een goede start gekregen. Ze drinken al een tijdje geen melk meer en eten inmiddels volop vlees. We houden ze uiteraard in de gaten, maar we verwachten dat ze alle zes goed en gezond op zullen groeien", aldus hoofd dierverzorger Kris Jansen. Cheeta Kate had al langere tijd last van nierfalen. Hierdoor ging ze steeds verder achteruit. Omdat er geen vooruitzicht was op verbetering, en om verder leed te voorkomen, heeft de dierenarts besloten om Kate in te laten slapen. Elf jaar is een normale leeftijd voor een cheeta, maar toch doet dit verlies de Beekse Bergen groot verdriet. "Wij zullen haar missen", schrijft het park op de website. Cheeta Kate adopteerde de welpjes van Sara, toen zij er niet voor kon zorgen.

