Drie keer raden waar Undercover met Frank Lammers het populairst is

De serie Undercover, waarbij 'onze' Frank Lammers in de huid kruipt van drugsproducent Ferry Bouman, blijkt vooral onder Brabanders razend populair te zijn. Van alle provincies bingewatchen wij de serie het massaalst, blijkt uit onderzoek.

Streamwijzer berekende dat de misdaadserie op Netflix in Brabant het populairst is. Het bedrijf baseerde zich op de zoektermen op Google, waarbij gezocht werd naar de tv-serie.

Modddervet Brabants accent

Undercover speelt zich af op de camping in het Vlaamse Lommel, net over de Nederlandse grens, twintig kilometer ten zuiden van Eindhoven. Enkele van de belangrijkste personages - Ferry en zijn vrouw Daniëlle - komen uit Brabant, en dat is te horen aan het moddervette Brabantse accent waarmee gesproken wordt.

Voor sommigen is het onverstaanbaar, zij kijken Undercover met ondertiteling.