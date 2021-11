Cadeautje voor supporters: wedstrijd NAC live op tv omdat spelers betalen

Danny Bakker juicht voor zijn club NAC. vergroot

Bij de wedstrijd van NAC tegen Jong PSV in Eindhoven aanwezig zijn aanstaande maandagavond, is er niet bij voor de supporters. Maar live met een biertje op de bank de pot volgen, dát kan wel. Het is een cadeautje van de spelers van NAC voor de fans, want de voltallige selectie betaalt sportzender ESPN voor de uitzending.

Ook de wedstrijd van vrijdagavond tegen Jong FC Utrecht is live te volgen op de zender. Daar betaalde hoofdsponsor OK van de Bredanaars voor. Anders hadden de fans het met wat flitsen moeten doen. Aanvoerder Nick Olij ziet het als geen enkele moeite financieel een steentje bij te dragen aan de live-uitzending. ''Wij balen er ontzettend van dat we het de komende tijd zonder onze supporters moeten doen in het stadion. Meebetalen aan een live wedstrijd is dan het minste wat we kunnen doen voor onze supporters.'' Het initiatief voor het plan komt uit de koker van Samen voor NAC. Een organisatie van, voor en door supporters. Zij stampten de afgelopen jaren al meerdere projecten uit de grond. Elfde plaats

NAC Breda staat op dit moment op de elfde plaats in de Keukenkampioen Divisie. Vrijdagavond spelen de Bredanaars thuis tegen Jong FC Utrecht. Maandag 22 november spelen ze op de Eindhovense Herdgang tegen Jong PSV. LEES OOK: Bredase fans starten platform 'Samen voor NAC' en bedenken actie: 'Geef de club vijf procent terug' NAC-selectie op 'date' met Bredase fans (en onze Ronald mocht ook mee)

