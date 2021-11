Pepijn (15) had kanker en wil nu positiviteit brengen met kledinglijn

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Pepijn wil positiviteit brengen met zijn kleding

Het zat de 15-jarige Pepijn van Rooij uit Breda niet mee. Aan het begin van de coronapandemie verloor hij in korte tijd zijn opa en oma en begin dit jaar werd er een zeldzame vorm van kanker bij hem geconstateerd. Toch is dat voor Pepijn geen reden om het hoofd te laten hangen: hij is een kledingmerk gestart.

Floortje van Gameren Geschreven door

"Ik wil mensen meegeven dat het leven zo voorbij kan zijn en ik hoop dat ik ze met mijn kleding die positiviteit kan meegeven om gewoon te gaan leven'', zegt de 15-jarige. In de woonkamer van zijn ouders is hij bezig met het inpakken van T-shirts. Het logo op die shirts is niet toevallig een klavertje vier: "Dat brengt geluk.'' Pepijn is inmiddels genezen, maar staat nog wel onder controle. ''Het is een gitzwarte bladzijde uit mijn leven en het heeft ook echt wel mijn kijk op dingen veranderd.'' Tijdens de lockdowns hoorde Pepijn vrienden en anderen om hem heen zeggen dat er niets meer kon. Dat stoorde hem: ''Je kunt nog van alles. Ik hoop wat kleur te geven aan het leven van mensen.'' De scholier verkoopt zo'n 2 tot 3 kledingstukken per dag en bij elk kledingstuk wordt een kaartje meegestuurd om de koper eraan te herinneren om vooral naar de mooie kanten van het leven te kijken.

Kaart bij de kleding van Pepijn vergroot

Pepijn verkoopt de shirts, maar aan de hockeymeiden van de A1 van HC Den Bosch wil hij er eentje geven, in ruil voor alleen een paar Bossche bollen. Zij zetten zich in om het woord 'kanker' als scheldwoord te verbannen van de sportvelden. En precies dat scheldwoord kan Pepijn sinds zijn ziekte echt niet meer horen. ''Het is kwetsend en absoluut onnodig om met zo'n woord te smijten. Waarom zou je dat doen?''

