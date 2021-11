Weer geen vuurwerk, maar dat lijkt niet in te slaan als een Cobra

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Jammer maar wel begrip, meeste mensen snappen het vuurwerkverbod

De burgemeesters waren niet blij, de zorg was niet blij en dus zwichtte het kabinet en kwam er alsnog een vuurwerkverbod. Mensen op straat in Oosterhout vinden het over het algemeen jammer dat er geen vuurwerk zal zijn, maar begrijpen de keuze van het kabinet.

Er zijn twee kampen: mensen die die ervan houden en mensen die het niks vinden. Vaak speelt leeftijd een rol, jongeren houden vaker van vuurwerk. Een oude vrouw in een rolstoel houdt het liever bij een oliebolletje. “Van mij hoeft het allemaal niet meer. Ik zal het niet missen. Maar voor de jeugd is het wel jammer.” Poll

Op de website van Omroep Brabant staat sinds vrijdagmiddag twaalf uur de vraag: "Toch weer een landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Terecht?" Om vijf uur hadden zo'n 5400 mensen die vraag beantwoord. Daarvan gaf 77 procent aan het verbod terecht te vinden, omdat de zorg ontlast moet worden. Een kleine 23 procent noemde het verbod onterecht. Betuttelend, zo wordt het verbod door sommigen ook ervaren. “Ik steek zelf niet af”, vertelt een vrouw. “Maar het verbieden voor de zorg vind ik geen goede reden. Dan moet je alles verbieden dat een beetje gevaarlijk is. Dan moet je bijvoorbeeld ook auto’s verbieden, want daar gebeuren ook veel ongelukken mee. Ik vind het gewoon jammer voor de mensen die er het hele jaar naar uitkijken. " Vuurwerkhandelaar Rob mag voor het tweede jaar op rij geen vuurwerk verkopen en heeft daardoor nu zeker een ton extra kosten. Hij zei vrijdagmiddag tegen Omroep Brabant: “Gaan ze in de winter ook om ieder bevroren slootje een hek zetten dat je er niet mag gaan schaatsen?” Alternatief

Vorige jaarwisseling was er voor het eerst een algeheel landelijk vuurwerkverbod, ook toen vanwege de vele coronabesmettingen en de volle ziekenhuizen. Sommige liefhebbers zijn bang dat het nooit meer terug komt. “Dat zou ik wel jammer vinden”, vertelt een man. “Ik snap dat er misschien wel iets moet veranderen, maar doe het langzaam en zorg voor een alternatief.” LEES OOK: Rob mag weer geen vuurwerk verkopen: 'Ook een hek om elk bevroren slootje?'

