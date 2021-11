Legionella Schijndel: 15 mensen besmet, bron waarschijnlijk buiten

De legionellabacterie (foto: ANP). vergroot

Er zijn in totaal vijftien mensen in Schijndel besmet met legionella. Dat meldt de GGD vrijdag. Donderdag werd bekend dat meer dan tien mensen met een legionellabesmetting in het ziekenhuis lagen, nu is duidelijk dat het er vijftien zijn. Een patiënt is overleden. De bron van de besmetting wordt gezocht in de buitenlucht, zo blijkt nu.

De GGD zoekt het in die richting na onderzoek onder de patiënten. “Er geen overeenkomsten gevonden tussen de patiënten, behalve de wijk waar ze wonen. Dit maakt een bron in de openlucht ergens in de omgeving waarschijnlijk”, legt de gezondheidsdienst uit. Onder andere koeltorens en fonteinen zijn afgesloten of gereinigd. Van de meest waarschijnlijke bronnen zijn monsters afgenomen. “Op dit moment worden relevante tips van burgers en minder voor de hand liggende bronnen in kaart gebracht en bemonsterd. Dit gebeurt met spoed”, laat de GGD weten. “Er wordt dit weekend door alle partijen met extra personeel doorgewerkt. Na het weekend gaat het bemonsteren door.” Besmettingen in verzorgingshuizen

De eerste besmetting werd vastgesteld op 7 oktober bij verzorgingshuis Laverhof. Na controle bleek dat in één appartement van Servaeshof de legionellabacterie was ontdekt. Daarna zijn de waterleidingen bij Mgr. Bekkershuis en Servaeshof onderzocht. In ieder geval bij Servaeshof is op een aantal plaatsen meer de legionellabacterie aangetroffen, zo kregen bewoners vorige week te horen. Maar niet alle patiënten hebben een link met het Servaeshof. De gemeente en de GGD roepen mensen met klachten op om de huisarts te bellen, zeker als een coronatest na klachten negatief blijkt. Klachten die mensen na een besmetting krijgen, lijken op die van een coronabesmetting. Volgens de GGD is er geen link met corona. LEES OOK: GGD vreest veel meer zieken door legionella: 'Dit is topje van de ijsberg'

