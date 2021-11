Dode kaaiman gevonden in park Tilburg

De dode brilkaaiman (foto: Politie Reeshof). Foto: politie Reeshof. Foto: politie Reeshof. Volgende Vorige vergroot 1/3 De dode brilkaaiman (foto: Politie Reeshof).

Er is een dode kaaiman gevonden in het Reeshofpark in Tilburg. Hoe de krokodilachtige daar is beland is nog een raadsel.

De politie vermoedt dat het dode dier in het park is gedumpt. Op social media doen ze dan ook een oproep waarin ze vragen of mensen die meer weten over de achtergelaten brilkaaiman zich kunnen melden. Kleintje

Oorspronkelijk komt de brilkaaiman voor in Midden- en Zuid-Amerika. Het exemplaar wat in Tilburg werd gevonden was nog klein, maar een volwassen mannetjes brilkaaiman kan wel 2,5 meter lang worden. Vrouwtjes worden vaak wat kleiner, zo'n 1,5 meter. LEES OOK: Twee meter lange slang gevonden in de berm van de weg: 'Waarschijnlijk vakantiedumping'

