FC Den Bosch weet als enige Brabantse club te winnen in de eerste divisie

Een overvol speelprogramma vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. Alle Brabantse clubs kwamen in actie. NAC Breda speelde gelijk. Jong PSV, FC Eindhoven en Helmond Sport gingen onderuit. FC Den Bosch was met 1-0 te sterk voor TOP Oss.

NAC Breda - Jong FC Utrecht: 1-1

NAC bleef in eigen stadion tegen Jong FC Utrecht steken op een gelijkspel. De Bredanaren kwamen meteen na rust met een gelukje op voorsprong door een eigen doelpunt van Julliani Eersteling. In de 57e minuut kwam Jong FC Utrecht door Raymond Huizing weer op gelijke hoogte. NAC staat nu op een twaalfde plek op de ranglijst. LEES OOK: Nieuwe domper: NAC speelt gelijk tegen Jong FC Utrecht in treurige ambiance FC Emmen - Jong PSV: 2-0

FC Emmen had weinig moeite met Jong PSV. Rui Mendes (19') en Reda Kharchouch (57') wisten te scoren. Jong PSV staat nu vijftiende op de ranglijst. FC Den Bosch - TOP Oss: 1-0

Al in de zesde minuut stond maakte Ryan Leijten de beslissende treffer voor FC Den Bosch. Nu staan de Bosschenaren op de achtste plek op de ranglijst. TOP Oss is terug te vinden op plek negentien.

VVV-Venlo - FC Eindhoven: 2-0

Vlak voor rust wist VVV-Venlo te scoren in De Koel tegen FC Eindhoven. Sven Braken maakte een doelpunt in de 42e minuut. In de 61e minuut wist Mitchell van Rooijen de scoren voor de Limburgers te verdubbelen. FC Eindhoven staat nu zevende op de ranglijst. Helmond Sport - Excelsior: 1-5

Excelsior met uitblinker Thijs Dallinga was veel te sterk voor Helmond Sport. De spits van de Rotterdammers scoorde driemaal (55', 58' en 82') en staat met 20 treffers bovenaan de topscorerslijst van de eerste divisie. Eerder hadden Siebe Horemans (5') en Reuven Niemeijer (17') de Rotterdammers al op 0-2 gezet. Jellert van Landschoot deed wat terug voor de Helmonders in de 68e minuut. Helmond Sport staat nu zeventiende.

