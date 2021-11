Nieuwe domper: NAC speelt gelijk tegen Jong FC Utrecht in treurige ambiance

NAC-Jong FC Utrecht werd gespeeld in een leeg Rat Verlegh Stadion. vergroot

Na het verlies in Dordrecht twee weken geleden heeft NAC vrijdagavond opnieuw teleurgesteld. In het eigen Rat Verlegh Stadion werd het 1-1 tegen Jong FC Utrecht. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen werd het duel zonder publiek gespeeld en dat zorgde weer voor een treurige ambiance. Al was het vertoonde spel ook slecht en saai.

Ronald Strater Geschreven door

Ondanks de opgehangen spandoeken, het clublied en de vertrouwde stem van ladyspeaker Annie van Hooijdonk was het een zeer bittere pil die door de spelers moest worden geslikt. Vanwege corona opnieuw geen publiek in het stadion en dus nul sfeer. Voor NAC een flinke aderlating, want de fanatieke thuissupporters kunnen het team soms vleugels geven. Supporters thuis op de bank

Nog erger was het misschien wel voor de NAC-aanhang thuis op de bank, want ook de cafés waren natuurlijk al dicht. Maar die mocht al in de handen knijpen dat de wedstrijd überhaupt in zijn geheel live op televisie te zien was. Tot groot ongenoegen van de supporters was sportzender ESPN dat eigenlijk helemaal niet van plan. Omdat NAC-sponsor OK geld op tafel legde, was dat alsnog het geval. Voor het duel komende maandag tegen Jong PSV trekken de spelers van NAC zelf hun portemonnee. Een mooi gebaar, maar de waanzin ten top.

Wachten op privacy instellingen...

NAC moest tegen Jong FC Utrecht de schandelijke nederlaag van twee weken geleden tegen FC Dordrecht doen vergeten. Dat lukte in de kille, sfeerloze omgeving in de eerste helft totaal niet. In het begin van de wedstrijd nam de thuisploeg wel meteen het initiatief, maar raakte dat steeds meer kwijt. Jong FC Utrecht werd zelfs de bovenliggende partij en kreeg een aantal kansjes. NAC kon daar pas op slag van rust echt iets tegenover zetten met maar liefst vier kansen in één aanval. De bal ging er niet in en na een matige eerste helft gingen beide ploeg met 0-0 rusten. Goals voor NAC en FC Utrecht

Het was reden voor NAC-coach Edwin de Graaf om er een driedubbele wissel tegenaan te gooien. Van Schuppen, Antonia en Azzagari werden geslachtofferd voor Banzuzi, Kotzebue en Cagro. Voor de Belg Welat Cagro was het zijn debuut voor het Bredase team. NAC kwam na de rust meteen op voorsprong. Dat had niets met de wissels te maken, maar met mazzel. Een corner viel in het keepersgebied in de kluts, waarna Julliani Eersteling de bal over zijn eigen doellijn werkte, 1-0 voor NAC. In de 57e minuut maakte Jong FC Utrecht de gelijkmaker. Een vrije trap kwam bij Raymond Huizingh terecht die vrij kan inschieten. In het lege stadion is duidelijk te horen dat NAC-doelman Nick Olij zich hardop afvraagt hoe dit zo kan.

Wachten op privacy instellingen...

Saai en matig

Beide ploegen kregen daarna nog wel wat kansjes, maar de overtuiging ontbrak om er echt iets goeds van te maken. Over het algemeen bleef de pot voetbal saai en matig. Hopelijk is de wedstrijd maandag, als de NAC-spelers zelf de televisiebeelden betalen, het bekijken wel waard.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.