Janet filmt wolf in woonwijk: 'Lag er vannacht wakker van'

"Snel, nu komen kijken." Toen Janet Crezée dit vrijdagavond hoorde van haar vriend stormde ze naar buiten. Midden op straat in Lage Zwaluwe liep een wolf. Zij twijfelde geen moment en filmde het dier met haar telefoon.

Op de kruising van de Biesboschweg en de Nieuwlandsedijk loopt de wolf. Op de beelden van Janet is te zien hoe het beest midden op straat loopt. Als de wolf in de gaten heeft dat mensen naar hem kijken, gaat hij ervandoor.

"Mijn vriend zag hem het eerst. Hij was buiten even een luchtje aan het scheppen toen hij riep dat ik moest komen", vertelt Janet. "Dat was heel imposant om te zien. Vooral de manier waarop de wolf bewoog. Wij waren er allebei even stil van."

De wolf maakte grote indruk op Janet. "Ik heb er vannacht ook wakker van gelegen. Gelukkig was onze kat al binnen. Maar het was wel gaaf."

Volgens ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging gaat het hier zeker om een wolf. "Zeker als je kijkt naar het uiterlijk van het dier en ook het gedrag. Die wolf loopt gewoon door een menselijke omgeving en op het midden van de straat. Niet op de stoep zoals een hond."