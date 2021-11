Truck in duinen was van Dakar-racer: 'Verkocht, maar met reclame er nog op'

De truck die vrijdagavond tot woede van de boswachter door de kwetsbare Loonse en Drunense Duinen croste, was oorspronkelijk van Martin van den Brink. Dat laat de Dakar-deelnemer zelf weten aan Omroep Brabant. "Die truck is verkocht en helaas staat onze reclame er nog op..."

Boswachter Luc Roosen deelde zaterdagochtend de beelden van de crossende truck, die door een volgens hem 'woedende getuige' waren gemaakt. Luc was hoogst verontwaardigd over de actie van de truckbestuurder. "We hebben weleens vaker te maken met crossmotoren, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

"Dit is een Natura 2000-gebied, met heel kwetsbare vegetatie", benadrukte Luc zaterdagochtend vroeg tegenover Omroep Brabant. "In de avond en nacht hoort hier rust te zijn. En dan komt er eentje met de Dakar-truck hier even gas geven! Hij manoeuvreerde gewoon over de grote keien bij Bosch en Duin!"

"Wij balen hier ook van", reageert Martin van den Brink, die tijdens de komende Dakar Rally deel uitmaakt van Team De Rooy. Hij komt in 2022 aan de start onder de vlag van Mammoet Team De Rooy Iveco, met de Iveco Powerstar. Hij wordt dan aan boord bijgestaan door navigator Peter Willemsen en monteur Bernard der Kinderen.

