Maarten van der Weijden gaat 31 uur en 7 minuten tegen de stroom in zwemmen

Een nieuwe uitdaging voor Maarten van der Weijden. De zwemmer gaat onafgebroken 31 uur en 7 minuten tegen de stroom in zwemmen. Zaterdagmorgen startte zijn zwemtocht in Eindhoven.

Op een plein bij het Pieter van den Hoogenband Stadion is een speciaal zwembad neergezet. Om zeven minuten over vier zondagmiddag mag de zwemmer stoppen, maar als het kan zwemt Maarten graag nog even door.

Met de actie wil Van der Weijden geld inzamelen voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij wil in totaal 55.000 euro inzamelen.

Live te volgen

De zwemtocht van Maarten van der Weijden is live te volgen via Twitch. Op Facebook worden ook video's geplaatst van zijn voortgang.