Tim stond oog in oog met een wolf: 'Ik had knikkende knieën'

Lage Zwaluwe is in rep en roer: vrijdagavond is er een wolf gespot midden op straat. Tim Berendsen stond oog in oog met het dier terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was. "Ik had knikkende knieën."

"Het was een spannende avond", begint Tim zijn verhaal. Het leek wel een scène uit een film, maar het overkwam Tim in het echt. Nietsvermoedend wandelde hij vrijdagavond met zijn hond op de kruising van de Biesboschweg en de Nieuwlandsedijk toen hij een wolf vanuit het weiland zag opduiken.

"Ik dacht dat het een herdershond was."

"Ik dacht in eerste instantie wat een grote herdershond, van wie zou die zijn? Dus ik hield mijn eigen hond al in'', vertelt Berendsen die nog steeds onder de indruk is van wat hem is overkomen. ''De wolf schoot weg en toen dacht ik nou ik loop maar door. Ik heb nog wel een geluid gemaakt om hem af te schrikken. Al had ik toen nog helemaal niet door dat het om een wolf ging.''

De plek waar Tim de wolf tegenkwam (foto: Omroep Brabant). vergroot

Dat laatste begreep Berendsen pas toen hij buren sprak. ''Ja je schrikt wel natuurlijk. Ik zag het filmpje van Janet en ik stond te trillen op mijn benen.'' Janet Crezée filmde de wolf vanuit haar appartement, precies op de plek waar Brendsen liep. Later is bevestigd door een expert dat het inderdaad om een wolf ging. ''Vanavond ga ik gewoon weer wandelen hoor met de hond'', verzekerd de inwoner van Lage Zwaluwe. "Het schrikt mij niet af. Ik heb gezien dat de wolf banger was van mij dan ik van hem." LEES OOK: Janet filmt wolf in woonwijk: 'Lag er vannacht wakker van'

