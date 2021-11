Wonen in het paleisje van Corry Konings? Voor 1,5 miljoen is het van jou

De villa van Corry Konings (foto: Funda) De woonkeuken (foto: Funda) Een van de badkamers (foto: Funda) De tuinkamer met uitzicht (foto: Funda) Het zwembad en de tennisbaan (foto: Funda) Het heerlijk zacht tapijtje in de 'rechtervleugel' boven het huis (foto: Funda) Volgende Vorige vergroot 1/6 De villa van Corry Konings (foto: Funda)

Voor de superfans van Corry Konings, of voor wie een mooie grote witte villa in Berkel-Enschot zoekt: de zangeres van het levenslied heeft haar optrekje te koop gezet. Anderhalf miljoen euro is de vraagprijs, maar dan heb je ook wat. Zes slaapkamers, een zwembad en een eigen tennisbaan, om maar wat te noemen.

'Living the good life', zo vat de makelaar het samen in de advertentie die op Funda is gezet. De villa van Corry Konings ligt aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot, "onder de rook van Tilburg". En dat de zangeres ruimte genoeg heeft, dat mag duidelijk zijn. Witte vleugel

Op de begane grond vind je een ruime zitkamer en een woonkeuken waar je u tegen zegt. Dat hier nu nog iemand woont met een muzikale achtergrond, blijkt uit de enorme witte vleugel die er staat. Een zogenoemde 'tuinkamer' loopt in een L-vorm om het huis heen. Met uitzicht dus op de riante tuin.

Daar kan iedereen die een beetje groene vingers heeft, zich volledig uitleven. Maar een balletje slaan op de eigen privé tennisbaan, of wat baantjestrekken in het buitenzwembad kan natuurlijk ook.

Op de eerste en tweede verdieping zijn in totaal zes slaapkamers. Genoeg voor alle vrienden die willen blijven slapen als je hier eenmaal woont. Die zijn dan vast ook onder de indruk van je nieuwe wijnkelder: de kelder is namelijk zo groot dat het voor de helft is ingedeeld als berging, en voor de andere helft als wijnkelder. Kleiner wonen

Zoveel ruimte, het is toch ook niet zaligmakend, vindt Corry Konings zelf. Ze kondigde in september al aan wat kleiner te willen gaan wonen. Ze vierde toen haar zeventigste verjaardag thuis in Berkel-Enschot en onze verslaggever kwam een stukje taart eten. "Dit is misschien wel mijn laatste verjaardag hier", zei ze toen. "Ik wil kleiner gaan wonen. Alles is hier zo groot. Je kunt maar één vertrek gebruiken, denk ik dan. Dus ik ga wat bescheideners zoeken, wat bij me past." Dat lijkt er nu dus van te komen. Want degene met het juiste bod mag deze grote witte villa overnemen. Kijk hier hoe Corry Konings haar zeventigste verjaardag vierde in haar prachtige villa:

