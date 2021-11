Massaal politie op de been in Eindhoven na oproepen om te rellen

In het centrum van Eindhoven is de politie zaterdagavond massaal aanwezig. Dat in verband met oproepen om te komen rellen in de stad. Agenten controleren onder meer de identiteitsbewijzen van mensen in het centrum. Volgens onze verslaggever zijn er in ieder geval twee mensen aangehouden.

Volgens onze verslaggever zijn er op het 18 Septemberplein verschillende groepjes jongeren "opvallend aanwezig." Uit voorzorg is er ook veel politie in de binnenstad. Op het 18 Septemberplein staan verschillende ME-bussen en controleren agenten de identiteitsbewijzen van mensen die zich enigszins 'verdacht gedragen'. Ook worden zij gefouilleerd en wordt er een foto van ze gemaakt. Volgens onze verslaggever zijn er rond halfnegen in ieder geval twee mensen aangehouden.

Burgemeester John Jorritsma zegt dat de politie inderdaad actief aanwezig is in de stad. "We controleren alles en iedereen. We laten niets aan het toeval over." Maar dat zorgt volgens hem niet voor een negatieve sfeer in de stad. "De sfeer in de stad is goed. Er is bij het publiek veel acceptatie voor de politie-inzet", aldus de burgemeester.

Iets voor acht uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen over dat er 'iets' zou gaan gebeuren op de Mathildelaan. Maar rond kwart over negen is er afgezien van een aantal aanhoudingen, geen sprake van problemen. "Het is rustig in de stad", ziet onze verslaggever. "Alles is onder controle."