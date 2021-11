Michael van Gerwen buigt voor Michael Smith op Grand Slam of Darts

Michael van Gerwen tijdens het Grand Slam of Darts (foto: ANP) vergroot

Michael van Gerwen is tijdens het Grand Slam of Darts-toernooi in het Engelse Wolverhampton gestrand in de kwartfinale. De Vlijmense topdarter moest zaterdagavond zijn meerdere erkennen in Michael Smith. De Brit zegevierde met 16-13.

Van Gerwen begon stroef aan het duel en stond de eerste vijf legs aan Smith af. Daarna kwam de drievoudige wereldkampioen wat beter in de wedstrijd, maar na 5-6 en 6-7 liep de Brit opnieuw weg (6-9 en 7-12). Van Gerwen knokte zich na 10-15 nog wel terug tot 13-15, maar daarna stelde Smith de overwinning alsnog veilig. Vijf keer 180

Smith eindigde op een gemiddelde van 98,7 punten per beurt. Hij gooide liefst veertien keer de hoogste score (180). Van Gerwen kwam uit op een gemiddelde van 97,44, met vijf keer een score van 180. De Engelsman James Wade en de Welshman Gerwyn Price plaatsten zich vrijdag al voor de halve finales. Daarin spelen ze zondag tegen elkaar. Smith neemt het op tegen de Schot Peter Wright. Die rekende af met de Engelse dartssensatie Fallon Sherrock. Van Gerwen won het Grand Slam of Darts drie keer: in 2015, 2016 en 2017. De hoofdprijs is dit jaar 125.000 Engelse pond (148.000 euro). LEES OOK: Michael van Gerwen naar laatste zestien darters in Grand Slam of Darts

